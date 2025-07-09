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Cirque Bidon (Vauveix) Vauveix Royère-de-Vassivière

Cirque Bidon (Vauveix) Vauveix Royère-de-Vassivière

Cirque Bidon (Vauveix) Vauveix Royère-de-Vassivière samedi 8 août 2026.

Lieu : Vauveix

Adresse : Plage

Ville : 23460 Royère-de-Vassivière

Département : Creuse

Début : samedi 8 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Royère-de-Vassivière

Cirque Bidon (Vauveix)

Vauveix Plage Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-12 23:59:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12

Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons…   .

Vauveix Plage Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97 

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English : Cirque Bidon (Vauveix)

L’événement Cirque Bidon (Vauveix) Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lac de Vassivière

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