Cirque Bidon (Vauveix) Vauveix Royère-de-Vassivière
Cirque Bidon (Vauveix) Vauveix Royère-de-Vassivière samedi 8 août 2026.
Royère-de-Vassivière
Cirque Bidon (Vauveix)
Vauveix Plage Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-12 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12
Le Cirque Bidon se déplace de villes en villages sur des roulottes tirées par des chevaux pour présenter leur spectacle au plus près des habitants.
Cercles, sphères, perfection, équilibres, acrobaties, boules, balles, jonglages, roues, roulottes, vélos, cerceau aérien, questions métaphysiques, bulletins metéorologiques, clown, mime, marionnette, danses, chansons… .
Vauveix Plage Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97
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English : Cirque Bidon (Vauveix)
L’événement Cirque Bidon (Vauveix) Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Lac de Vassivière
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