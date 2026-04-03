AGENDA · Oyonnax
Cirque Cirque Le Roux Centre Culturel Aragon Oyonnax
mercredi 2 décembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Cirque Cirque Le Roux
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 19:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Nature Morte Unique et innovant !
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
Still Life: Unique and Innovative!
L’événement Cirque Cirque Le Roux Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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