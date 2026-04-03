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AGENDA · Oyonnax

Cirque Cirque Le Roux Centre Culturel Aragon Oyonnax

mercredi 2 décembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre Culturel Aragon
Adresse
88 cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif
32 32 32 Tarif réduit

Oyonnax

Cirque Cirque Le Roux

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 19:00:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Nature Morte Unique et innovant !
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80  accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

Still Life: Unique and Innovative!

L’événement Cirque Cirque Le Roux Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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