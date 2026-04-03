Cirque Compagnie Hors Surface Centre Culturel Aragon Oyonnax
mardi 10 novembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Cirque Compagnie Hors Surface
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
– de 16 ans avec un adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 19:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Face aux murs Une création de haut vol. Damien Droin nous plonge au cœur de révoltes intérieures, de batailles intimes et de défis communs.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
Face aux murs A high-flying creation. Damien Droin plunges us into the heart of inner revolts, intimate battles and shared challenges.
L’événement Cirque Compagnie Hors Surface Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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