Cirque EN ATTENDANT LE GRAND SOIR Amiens

Amiens

Cirque EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

Place Longueville Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Spectacle à voir et à danser

On vous embarque au Cirque, ce soir, pour une ode à la fête et au bal populaire ! Sur la piste, elles et ils tournent, virent et virevoltent et s’envolent en d’impressionnants portés acrobatiques. Puis, petit pas à pas chassé, ils vous invitent doucement à vous laisser tenter… Entrez dans la danse, faites-vous guider, pour une soirée incandescente d’émotion, tout en soutien et en attention.

On abandonne là sa timidité, et sourires aux lèvres, fourmis aux pieds, on se laisse aller au vertige et au plaisir de faire corps, de faire équipe, de frissonner !

En partenariat avec le Cirque Jules Verne

Cirque Jules Verne

Tarif Cirque Jules Verne • 9 à 17€

Tout public • Dès 8 ans

Spectacle à voir et à danser

On vous embarque au Cirque, ce soir, pour une ode à la fête et au bal populaire ! Sur la piste, elles et ils tournent, virent et virevoltent et s’envolent en d’impressionnants portés acrobatiques. Puis, petit pas à pas chassé, ils vous invitent doucement à vous laisser tenter… Entrez dans la danse, faites-vous guider, pour une soirée incandescente d’émotion, tout en soutien et en attention.

On abandonne là sa timidité, et sourires aux lèvres, fourmis aux pieds, on se laisse aller au vertige et au plaisir de faire corps, de faire équipe, de frissonner !

En partenariat avec le Cirque Jules Verne

Cirque Jules Verne

Tarif Cirque Jules Verne • 9 à 17€

Tout public • Dès 8 ans .

Place Longueville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France reservation@cirquejulesverne.fr

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English :

A Show to Watch and Dance To

Tonight, we’re taking you to the circus for an ode to celebration and the folk dance! On the stage, the performers spin, twist, and twirl, soaring through impressive acrobatic lifts. Then, step by step, they gently invite you to let yourself be swept away… Join the dance, let yourself be guided, for a dazzling evening of emotion, filled with support and care.

Leave your shyness behind, and with smiles on your lips and tingling in your toes, let yourself be swept away by the thrill and the joy of becoming one, of being a team, of feeling that rush!

In partnership with Cirque Jules Verne

Cirque Jules Verne

Cirque Jules Verne Ticket Price: 9 to 17

For all ages—8 and up

L’événement Cirque EN ATTENDANT LE GRAND SOIR Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS