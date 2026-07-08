Cirque et skateboard | Hyperboles Creil

Informations pratiques

Creil

Cirque et skateboard | Hyperboles

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09 20:55:00

Date(s) :

2027-03-09

Perfor­mance physique, sens de l’équi­libre affûté, prise de risque constante, cette défi­ni­tion s’ap­plique autant au cirque qu’au skate­board. Cinq artistes, issues de cultures diverses et de ces deux disci­plines, se réunissent pour inven­ter un langage choré­gra­phique et acro­ba­tique basé sur l’en­vol, la chute et la glisse. Une percus­sion­niste perchée sur un module, accom­pagne et soutient leurs élans.

Le cirque et le skate restent des pratiques majo­ri­tai­re­ment inves­ties par des hommes. Prendre sa place, occu­per l’es­pace consti­tuent des défis quoti­diens pour de nombreuses femmes, dans leur art comme dans la société. Avec cette créa­tion, Coline Garcia ouvre un espace de réflexion et d’ex­pres­sion, et fait émer­ger de nouvelles trajec­toires possibles.

Avant d’entrer en salle, partagez avec les artistes un moment de pratique, d’échange et de découverte!

Tout public, dès 6 ans / Durée: 55 min

Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet

Perfor­mance physique, sens de l’équi­libre affûté, prise de risque constante, cette défi­ni­tion s’ap­plique autant au cirque qu’au skate­board. Cinq artistes, issues de cultures diverses et de ces deux disci­plines, se réunissent pour inven­ter un langage choré­gra­phique et acro­ba­tique basé sur l’en­vol, la chute et la glisse. Une percus­sion­niste perchée sur un module, accom­pagne et soutient leurs élans.

Le cirque et le skate restent des pratiques majo­ri­tai­re­ment inves­ties par des hommes. Prendre sa place, occu­per l’es­pace consti­tuent des défis quoti­diens pour de nombreuses femmes, dans leur art comme dans la société. Avec cette créa­tion, Coline Garcia ouvre un espace de réflexion et d’ex­pres­sion, et fait émer­ger de nouvelles trajec­toires possibles.

Avant d’entrer en salle, partagez avec les artistes un moment de pratique, d’échange et de découverte!

Tout public, dès 6 ans / Durée: 55 min

Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

Physical performance, a keen sense of freedom, and constant risk-taking—this definition applies just as much to the circus as it does to skateboarding. Five artists, drawn from diverse cultural backgrounds and these two disciplines, come together to invent a choreographic and acrobatic language based on soaring, falling, and gliding. A percussionist perched on a module accompanies and supports their movements.

Circus and skateboarding remain practices predominantly dominated by men. Finding one’s place and occupying space are daily challenges for many women, both in their art and in society. With this production, Coline Garcia opens up a space for reflection and expression, and brings new possible paths to light.

Before entering the theater, join the artists for a moment of practice, exchange, and discovery!

Suitable for all ages, ages 6 and up / Running time: 55 min

Information and tickets available at www.faiencerie-theatre.com

Take the AXO bus network (lines A, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop

L’événement Cirque et skateboard | Hyperboles Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise