Cirque et skateboard | Hyperboles Creil
mardi 9 mars 2027 · Creil
Informations pratiques
Creil
Cirque et skateboard | Hyperboles
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09 20:00:00
fin : 2027-03-09 20:55:00
Date(s) :
2027-03-09
Performance physique, sens de l’équilibre affûté, prise de risque constante, cette définition s’applique autant au cirque qu’au skateboard. Cinq artistes, issues de cultures diverses et de ces deux disciplines, se réunissent pour inventer un langage chorégraphique et acrobatique basé sur l’envol, la chute et la glisse. Une percussionniste perchée sur un module, accompagne et soutient leurs élans.
Le cirque et le skate restent des pratiques majoritairement investies par des hommes. Prendre sa place, occuper l’espace constituent des défis quotidiens pour de nombreuses femmes, dans leur art comme dans la société. Avec cette création, Coline Garcia ouvre un espace de réflexion et d’expression, et fait émerger de nouvelles trajectoires possibles.
Avant d’entrer en salle, partagez avec les artistes un moment de pratique, d’échange et de découverte!
Tout public, dès 6 ans / Durée: 55 min
Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet
Performance physique, sens de l’équilibre affûté, prise de risque constante, cette définition s’applique autant au cirque qu’au skateboard. Cinq artistes, issues de cultures diverses et de ces deux disciplines, se réunissent pour inventer un langage chorégraphique et acrobatique basé sur l’envol, la chute et la glisse. Une percussionniste perchée sur un module, accompagne et soutient leurs élans.
Le cirque et le skate restent des pratiques majoritairement investies par des hommes. Prendre sa place, occuper l’espace constituent des défis quotidiens pour de nombreuses femmes, dans leur art comme dans la société. Avec cette création, Coline Garcia ouvre un espace de réflexion et d’expression, et fait émerger de nouvelles trajectoires possibles.
Avant d’entrer en salle, partagez avec les artistes un moment de pratique, d’échange et de découverte!
Tout public, dès 6 ans / Durée: 55 min
Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Physical performance, a keen sense of freedom, and constant risk-taking—this definition applies just as much to the circus as it does to skateboarding. Five artists, drawn from diverse cultural backgrounds and these two disciplines, come together to invent a choreographic and acrobatic language based on soaring, falling, and gliding. A percussionist perched on a module accompanies and supports their movements.
Circus and skateboarding remain practices predominantly dominated by men. Finding one’s place and occupying space are daily challenges for many women, both in their art and in society. With this production, Coline Garcia opens up a space for reflection and expression, and brings new possible paths to light.
Before entering the theater, join the artists for a moment of practice, exchange, and discovery!
Suitable for all ages, ages 6 and up / Running time: 55 min
Information and tickets available at www.faiencerie-theatre.com
Take the AXO bus network (lines A, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop
L’événement Cirque et skateboard | Hyperboles Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
À voir aussi à Creil (Oise)
- Rouher Quartier d’été | Journée de la Paix Esplanade de la Fraternité Creil 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Creil 19 septembre 2026
- Visite accompagnée de la maison de la faïence et de la salle ludique, Musée Gallé-Juillet, Creil 19 septembre 2026
- Visite guidée du musée Gallé-Juillet, Musée Gallé-Juillet, Creil 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil 19 septembre 2026