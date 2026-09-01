Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil
samedi 19 septembre 2026 · Creil
Informations pratiques
Creil
Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le musée Gallé-Juillet s’invite à l’Espace Matisse pour présenter sa collection de peintures, dessins et
créations infographiques de l’artiste contemporaine Claudie Fabre, qui a poussé les portes des industries du bassin creillois. Samedi et dimanche 11h –18h. Gratuit
Le musée Gallé-Juillet s’invite à l’Espace Matisse pour présenter sa collection de peintures, dessins et
créations infographiques de l’artiste contemporaine Claudie Fabre, qui a poussé les portes des industries du bassin creillois pour en dépeindre les activités ouvrières.
Samedi et dimanche | 11h 18h (14h 18h en présence de l’artiste). Gratuit
Rendez-vous à l’Espace Matisse, 101 rue Jean-Baptiste Carpeaux à Creil .
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr
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English :
The Gallé-Juillet Museum is coming to the Espace Matisse to showcase its collection of paintings, drawings, and
computer graphics works by contemporary artist Claudie Fabre, who has explored the industrial landscape of the Creil region. Saturday and Sunday, 11 a.m. to 6 p.m. Free admission
L’événement Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil a été mis à jour le 2024-08-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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