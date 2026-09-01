Informations pratiques

Creil

Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le musée Gallé-Juillet s’invite à l’Espace Matisse pour présenter sa collection de peintures, dessins et

créations infographiques de l’artiste contemporaine Claudie Fabre, qui a poussé les portes des industries du bassin creillois. Samedi et dimanche 11h –18h. Gratuit

Le musée Gallé-Juillet s’invite à l’Espace Matisse pour présenter sa collection de peintures, dessins et

créations infographiques de l’artiste contemporaine Claudie Fabre, qui a poussé les portes des industries du bassin creillois pour en dépeindre les activités ouvrières.

Samedi et dimanche | 11h 18h (14h 18h en présence de l’artiste). Gratuit

Rendez-vous à l’Espace Matisse, 101 rue Jean-Baptiste Carpeaux à Creil .

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19 espace.matisse@mairie-creil.fr

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English :

The Gallé-Juillet Museum is coming to the Espace Matisse to showcase its collection of paintings, drawings, and

computer graphics works by contemporary artist Claudie Fabre, who has explored the industrial landscape of the Creil region. Saturday and Sunday, 11 a.m. to 6 p.m. Free admission

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil a été mis à jour le 2024-08-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise