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AGENDA · Creil

Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil

samedi 19 septembre 2026 · Creil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux
Ville
60100 Creil
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Creil

Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le musée Gallé-Juillet s’invite à l’Espace Matisse pour présenter sa collection de peintures, dessins et
créations infographiques de l’artiste contemporaine Claudie Fabre, qui a poussé les portes des industries du bassin creillois. Samedi et dimanche 11h –18h. Gratuit
Le musée Gallé-Juillet s’invite à l’Espace Matisse pour présenter sa collection de peintures, dessins et
créations infographiques de l’artiste contemporaine Claudie Fabre, qui a poussé les portes des industries du bassin creillois pour en dépeindre les activités ouvrières.
Samedi et dimanche | 11h 18h (14h 18h en présence de l’artiste). Gratuit
Rendez-vous à l’Espace Matisse, 101 rue Jean-Baptiste Carpeaux à Creil   .

101 Rue Jean-Baptiste Carpeaux Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 09 19  espace.matisse@mairie-creil.fr

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English :

The Gallé-Juillet Museum is coming to the Espace Matisse to showcase its collection of paintings, drawings, and
computer graphics works by contemporary artist Claudie Fabre, who has explored the industrial landscape of the Creil region. Saturday and Sunday, 11 a.m. to 6 p.m. Free admission

L’événement Journées du Patrimoine | Exposition Peindre le monde industriel Creil a été mis à jour le 2024-08-21 par Office de Tourisme Creil Sud Oise

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