Cirque SHEN YUN, LE LOTUS SACRÉ Amiens

Cirque SHEN YUN, LE LOTUS SACRÉ

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 69 – 69 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-19 2027-01-20

Shen Yun un voyage unique au cœur de la Chine antique Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien. Imprégnez vous de magnifiques images, ressentez la joie jusqu’au plus profond de vous-même grâce à la beauté des tableaux et des costumes, aux prouesses des artistes, à la grâce des danseuses. Avec ses danses ethniques et classiques chinoises, ses histoires mêlant humour et sagesse, Shen Yun redonne vie à l’art ancestral inspiré du divin de la Chine. L’essence d’une civilisation perdue renaît. Rejoignez les millions de spectateurs déjà conquis par Shen Yun. Êtes-vous prêt à vivre une expérience qui vous marquera pour toujours ?

Shen Yun un voyage unique au cœur de la Chine antique Laissez-vous transporter dans un monde merveilleux et apaisant. Un monde où l’on oublie tous les tracas du quotidien. Imprégnez vous de magnifiques images, ressentez la joie jusqu’au plus profond de vous-même grâce à la beauté des tableaux et des costumes, aux prouesses des artistes, à la grâce des danseuses. Avec ses danses ethniques et classiques chinoises, ses histoires mêlant humour et sagesse, Shen Yun redonne vie à l’art ancestral inspiré du divin de la Chine. L’essence d’une civilisation perdue renaît. Rejoignez les millions de spectateurs déjà conquis par Shen Yun. Êtes-vous prêt à vivre une expérience qui vous marquera pour toujours ? .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Shen Yun: a unique journey to the heart of ancient China Let yourself be transported to a wonderful, soothing world. A world where you can forget all your everyday worries. Immerse yourself in magnificent images, and feel the joy deep within you, thanks to the beauty of the tableaux and costumes, the prowess of the artists and the grace of the dancers. With its ethnic and classical Chinese dances, its stories blending humor and wisdom, Shen Yun breathes new life into China?s ancestral art inspired by the divine. The essence of a lost civilization is reborn. Join the millions of spectators already won over by Shen Yun. Are you ready for an experience that will stay with you forever?

L’événement Cirque SHEN YUN, LE LOTUS SACRÉ Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS