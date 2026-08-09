CITÉ 89 Auxerrexpo Auxerre
jeudi 15 octobre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
CITÉ 89
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 09:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Maires, élus locaux, responsables techniques, acteurs de la commande publique Cité 89 est votre rendez-vous.
Une journée pour rencontrer vos partenaires et prestataires, explorer des solutions concrètes à vos problématiques et découvrir les innovations qui transforment l’action publique.
Organisé par Centre France Parc Expo avec le soutien du Département de l’Yonne et piloté par le Club des Partenaires, composé d’acteurs majeur de l’Yonne, CITÉ 89 mettra en lumière les atouts de notre département. .
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : CITÉ 89
L’événement CITÉ 89 Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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