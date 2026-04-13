Les petites scènes FOG Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Les petites scènes FOG

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Un soir d’hiver, Fabienne sort sa basse, Olivier branche sa guitare électrique et Géhel son acoustique. On lance la boîte à rythmes et on chante. Entre reprises, inspirations et morceaux revisités, l’ambiance est chaleureuse, cool et légèrement excentrique, so british. FOG, Folk Open Gates une folk qui ouvre les portes. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les petites scènes FOG

L’événement Les petites scènes FOG Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)