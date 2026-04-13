Les petites scènes FOG Abbaye Saint-Germain Auxerre
Les petites scènes FOG Abbaye Saint-Germain Auxerre jeudi 10 septembre 2026.
Auxerre
Les petites scènes FOG
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Un soir d’hiver, Fabienne sort sa basse, Olivier branche sa guitare électrique et Géhel son acoustique. On lance la boîte à rythmes et on chante. Entre reprises, inspirations et morceaux revisités, l’ambiance est chaleureuse, cool et légèrement excentrique, so british. FOG, Folk Open Gates une folk qui ouvre les portes. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les petites scènes FOG
L’événement Les petites scènes FOG Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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