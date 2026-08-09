Les Bouchons de Joigny à vélo vintage Maison du vélo Auxerre
dimanche 6 septembre 2026 · Maison du vélo · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Les Bouchons de Joigny à vélo vintage
Maison du vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Le rétro est de retour !
Sortez votre plus beau vélo vintage et rejoignez-nous pour Les Bouchons de Joigny.
Au départ d’Auxerre, nous parcourrons 33 km en direction de Joigny dans une ambiance conviviale et rétro.
Cette sortie est l’occasion parfaite de partager un bon moment et de redécouvrir le plaisir de pédaler à son rythme.
Les vélos d’avant 1969 sont à l’honneur, et les tenues rétro sont les bienvenues pour plonger pleinement dans l’ambiance !
Vous n’avez pas de vélo vintage ? Pas de souci ! Il est possible d’en louer un auprès de la Maison du Vélo (sur réservation).
On vous attend nombreux!! .
Maison du vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com
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English : Les Bouchons de Joigny à vélo vintage
L’événement Les Bouchons de Joigny à vélo vintage Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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