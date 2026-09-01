Journées européennes du Patrimoine Hôtel particulier Ribière Hotel Ribière Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Journées européennes du Patrimoine Hôtel particulier Ribière

Hotel Ribière 9 Rue Soufflot Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, découvrez en exclusivité l’Hôtel particulier Ribière, un lieu emblématique d’Auxerre. Légué à la Ville d’Auxerre en 1972, cet hôtel particulier vous ouvre exceptionnellement ses portes. Venez découvrir les secrets de ce patrimoine Auxerrois. Réservation en ligne obligatoire. Visite limitée à 15 personnes .

Hotel Ribière 9 Rue Soufflot Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du Patrimoine Hôtel particulier Ribière

L’événement Journées européennes du Patrimoine Hôtel particulier Ribière Auxerre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Auxerrois