PRÉSENTATION DE SAISON 26/27 Théâtre d’Auxerre Auxerre
vendredi 4 septembre 2026 · Théâtre d'Auxerre · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
PRÉSENTATION DE SAISON 26/27
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
L’équipe du Théâtre d’Auxerre vous donne rendez-vous le vendredi 4 septembre 2026 à 19 h pour découvrir la saison 2026-2027.
Au fil de cette soirée, l’équipe du Théâtre et plusieurs artistes de la saison vous présenteront les spectacles, les temps forts et les rendez-vous qui rythmeront cette nouvelle année. Une occasion privilégiée de parcourir la programmation en avant-première, de repérer vos futurs coups de cœur et de préparer vos prochaines sorties.
À l’issue de la présentation, nous vous invitons à partager un moment convivial autour d’un verre, en compagnie des artistes et de l’équipe du Théâtre.
La billetterie ouvrira à l’issue de la présentation et sera accessible en ligne à partir du samedi 5 septembre à 10 h.
Rendez-vous le 4 septembre pour ouvrir ensemble cette nouvelle saison ! .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com
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English : PRÉSENTATION DE SAISON 26/27
L’événement PRÉSENTATION DE SAISON 26/27 Auxerre a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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