PRÉSENTATION DE SAISON 26/27 Théâtre d’Auxerre Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

PRÉSENTATION DE SAISON 26/27

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

L’équipe du Théâtre d’Auxerre vous donne rendez-vous le vendredi 4 septembre 2026 à 19 h pour découvrir la saison 2026-2027.

Au fil de cette soirée, l’équipe du Théâtre et plusieurs artistes de la saison vous présenteront les spectacles, les temps forts et les rendez-vous qui rythmeront cette nouvelle année. Une occasion privilégiée de parcourir la programmation en avant-première, de repérer vos futurs coups de cœur et de préparer vos prochaines sorties.

À l’issue de la présentation, nous vous invitons à partager un moment convivial autour d’un verre, en compagnie des artistes et de l’équipe du Théâtre.

La billetterie ouvrira à l’issue de la présentation et sera accessible en ligne à partir du samedi 5 septembre à 10 h.

Rendez-vous le 4 septembre pour ouvrir ensemble cette nouvelle saison ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

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English : PRÉSENTATION DE SAISON 26/27

L’événement PRÉSENTATION DE SAISON 26/27 Auxerre a été mis à jour le 2026-07-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)