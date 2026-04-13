Forum des associations Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Forum des associations

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le forum est l’occasion idéale pour découvrir, tester ou vous engager dans une nouvelle activité. Les associations auxerroises et leurs bénévoles ont répondu présents en nombre pour cette 6e édition du forum. Un moment convivial à partagé tout au long de la journée ! .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)