Forum des associations Abbaye Saint-Germain Auxerre
Forum des associations Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 5 septembre 2026.
Auxerre
Forum des associations
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le forum est l’occasion idéale pour découvrir, tester ou vous engager dans une nouvelle activité. Les associations auxerroises et leurs bénévoles ont répondu présents en nombre pour cette 6e édition du forum. Un moment convivial à partagé tout au long de la journée ! .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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