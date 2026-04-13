Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum des associations Abbaye Saint-Germain Auxerre

Forum des associations Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Germain

Adresse : 2 bis Place Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Forum des associations

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Le forum est l’occasion idéale pour découvrir, tester ou vous engager dans une nouvelle activité. Les associations auxerroises et leurs bénévoles ont répondu présents en nombre pour cette 6e édition du forum. Un moment convivial à partagé tout au long de la journée !   .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Auxerre (Yonne)