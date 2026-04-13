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Silent Disco Place Saint-Germain Auxerre

Silent Disco Place Saint-Germain Auxerre jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : Place Saint-Germain

Adresse : Abbaye Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : jeudi 17 septembre 2026

Fin : jeudi 17 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Silent Disco

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Le Silent Disco est un concept original de soirée dansante, pour laquelle les participants sont équipés de casques sans fil. Ces casques permettent de diffuser de la musique, jouée par des DJs, sur pluiseurs canaux différents. Les casques s’éclairent en fonction du DJ écouté, et cela provoque de nombreuses interactions parmi les danseurs et les danseuses.
Restauration et buvette sur place   .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Silent Disco

L’événement Silent Disco Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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