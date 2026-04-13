Silent Disco Place Saint-Germain Auxerre
Silent Disco Place Saint-Germain Auxerre jeudi 17 septembre 2026.
Auxerre
Silent Disco
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Le Silent Disco est un concept original de soirée dansante, pour laquelle les participants sont équipés de casques sans fil. Ces casques permettent de diffuser de la musique, jouée par des DJs, sur pluiseurs canaux différents. Les casques s’éclairent en fonction du DJ écouté, et cela provoque de nombreuses interactions parmi les danseurs et les danseuses.
Restauration et buvette sur place .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Silent Disco
L’événement Silent Disco Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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