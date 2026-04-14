Cité de la Raviole, Cité de la Raviole, Romans-sur-Isère

Cité de la Raviole 1 – 7 juin Cité de la Raviole Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Découvrez la Cité de la Raviole Mère Maury à Romans-sur-Isère ! Plongez dans l’univers de la raviole du Dauphiné à travers un espace interactif qui dévoile son histoire, ses ingrédients, et ses secrets de fabrication. Découverte du patrimoine culinaire drômois Au fil d’un parcours muséal, alliant panneaux d’exposition, quizz, vitrines, les visiteurs sont conviés à observer, jouer, toucher, lire et écouter…

Cité de la Raviole 33 boulevard Gabriel Péri 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « visites@citedelaraviole.com »}]

L’accès à la cité de la raviole est libre et gratuit pour toutes et tous

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