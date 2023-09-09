Cité des sens : la vue, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Cité des sens : la vue 9 et 10 septembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:00:00+02:00

Fin : 2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

De quoi éblouir petits et grands au festival Cité des sens ! Explorez la vue à 360° :

1/ l’œil dans tous ses états : fonctionnement de l’œil, anatomie, perception, pathologies

2/ jeux de lumière : ombre et lumière, couleurs, visible / invisible, illusions d’optique

3/ l’œil « amplifié », « augmenté » : comment améliorer la vue (lunettes, lunettes intelligentes), comment voir au-delà des limites (instruments de mesure)

4/ de l’œil à l’image : photographie, cinéma

Chaque axe vu à travers : sciences, innovations, accessibilité, industrie, technologie, société …

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

L’œil comme vous ne l’avez jamais vu ! Des médiations et animations scientifiques toujours plus déroutantes : Science show, ateliers photographie, écriture en braille, light painting … vue sens