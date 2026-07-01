CLAIR DE LUNE TRIO, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains
jeudi 18 mars 2027 · Centre culturel René Char · Digne-les-Bains
Informations pratiques
CLAIR DE LUNE TRIO Jeudi 18 mars 2027, 19h00 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence
Tarifs de 20 à 8 €. L’offre « 1 place achetée / 1 place offerte » n’est valable que pour les places achetées au guichet du CC René-Char. Renseignement au 04 92 30 87 10
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-18T19:00:00+01:00 – 2027-03-18T20:30:00+01:00
Fin : 2027-03-18T19:00:00+01:00 – 2027-03-18T20:30:00+01:00
En 2006, un violon, une guitare et une contrebasse se réunissent pour former le trio Clair de Lune. Tous trois médaillés de conservatoire, ils mêlent leurs influences classiques, swing, flamenco, balkaniques et jazz pour créer et interpréter un répertoire aux sonorités d’Europe centrale et orientale.
À la fois passeurs de mélodies oubliées, interprètes vivants d’un patrimoine culturel vaste et compositeurs à part entière, ils forment un trio soudé qui transmet au public leurs univers entremêlés. Leurs qualités techniques, humaines et scéniques sont reconnues et ils accueillent au sein du trio des artistes comme Daniel Givonne, Tchavolo Schmitt ou Tcha Limberger.
Ils mêlent leurs identités et leurs singularités musicales, assurant la longévité du trio et leur amour pour ces musiques contemporaines en constante évolution.
Avec :
Jean-Christophe Gairard [violon, guitare, chant]
Jérémie Schacre [guitare]
Nicolas Koedinger [contrebasse]
www.jeremieschacre.com
www.jcgairard.com
Billetterie en ligne
Soirée découverte 1 place achetée = 1 place offerte (L’offre « 1 place achetée / 1 place offerte » n’est valable que pour les places achetées au guichet du CC René-Char. Renseignement au 04 92 30 87 10)
Vidéo
En partenariat avec Arts et musiques en Provence
Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.jeremieschacre.com »}, {« link »: « http://www.jcgairard.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Clair de Lune trio », « cache_age »: 86400, « description »: « CLAIR DE LUNE TRIO interpru00e8te « Balalau » (Roumanie)nn22 fu00e9vrier 2015, Le Ness, Grenoble – FrancennImages et montages par Sabine Tostain Sabine_tostain [at] yahoo.frn___nMore information about CLAIR DE LUNE TRIO :nWebsite : http://clairdelunetrio.e-monsite.com/nhttps://www.facebook.com/clairdelunetrio/ », « type »: « video », « title »: « Clair de Lune Trio – « Balalau » – extrait final », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/9ZRqfEL-Jgs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=9ZRqfEL-Jgs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC08as9ayhNqcM8mDpq452Qw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Un violon, une guitare et une contrebasse se réunissent pour former le trio Clair de Lune. jazz manouche
Isabelle Roznbaum
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