Claire-Marie Le Guay & Erik Orsenna, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 2 octobre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Claire-Marie Le Guay & Erik Orsenna Vendredi 2 octobre, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 17 € – 2e série : 14 € – Abonné 1re série : 15 € – Moins de 26 ans : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T21:45:00+02:00

DURÉE 1H15

Elle est pianiste et auteure, il est écrivain, fou de musique, et s’est mis au piano il y a dix ans. Ensemble ils ont écrit un livre : « Que la joie demeure, Vivre avec Bach » (aux éditions Albin Michel).

En musique et en paroles, Claire-Marie Le Guay et Erik Orsenna vont vous donner à entendre l’œuvre que Bach a offerte au monde.

Qu’est-ce que l’art s’il n’élève la vie et parfois la répare ?

Une rencontre exceptionnelle où les mots et la musique s’unissent pour faire résonner Bach au plus profond de nous.

Au programme :

Extraits ou œuvres entières de BACH, BACH-BUSONI, VIVALDI-BACH…

SÉANCE DÉDICACE APRÈS LE CONCERT

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]

« Vivre avec Bach »

©Denis Felix