Claire-Marie Le Guay et le Quatuor Hermès, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

vendredi 23 avril 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Claire-Marie Le Guay et le Quatuor Hermès Vendredi 23 avril 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 17 € – 2e série : 14 € – Abonné 1re série : 15 € – Moins de 26 ans : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T20:30:00+02:00 – 2027-04-23T21:45:00+02:00

Fin : 2027-04-23T20:30:00+02:00 – 2027-04-23T21:45:00+02:00

CLAIRE-MARIE LE GUAY, PIANO

QUATUOR HERMÈS, QUATUOR À CORDES

OMER BOUCHEZ, VIOLON

ÉLISE LIU, VIOLON

MANUEL VIOQUE-JUDDE, ALTO

YAN LEVIONNOIS, VIOLONCELLE

DURÉE 1H15 AVEC ENTRACTE

Pour ce second rendez-vous de la saison, Claire-Marie Le Guay invite le Quatuor Hermès pour une soirée musicale d’exception. Réunis autour d’œuvres de Beethoven, César Franck et Thierry Escaich, ces artistes majeurs de la scène internationale feront dialoguer virtuosité et puissance expressive.

Une rencontre rare portée par le plaisir du partage musical.

Programme :

Thierry ESCAICH, « La Ronde », quintette avec piano

Ludwig Van BEETHOVEN, quatuor op 95 « Serioso »

César FRANCK, Quintette avec piano

SÉANCE DÉDICACE APRES LE CONCERT

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Musique

©Lyodoh Kaneko (Quatuor à cordes) – Claire-Marie Le Guay ©Valentine Chauvin