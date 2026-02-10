Claquettes MJC Flacé Mâcon
dimanche 13 septembre 2026 · MJC Flacé · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Claquettes
MJC Flacé 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir en toute simplicité cette discipline trop méconnue alliant musique et danse. Suivez les pas de Fred Astaire, Ginger Rogers ou encore Gene Kelly grâce à un enseignement progressif rendant la discipline très abordable dans une ambiance de bonne humeur.
Prêt de chaussures sur place.
Animé par Sébastien LAVIGNE, enseignant de danse depuis plus de 25 ans dans de nombreuses disciplines, ancien compétiteur international en danse sportive, créateur de spectacles. .
MJC Flacé 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Claquettes
L’événement Claquettes Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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