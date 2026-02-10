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Claquettes MJC Flacé Mâcon

dimanche 13 septembre 2026 · MJC Flacé · Mâcon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
MJC Flacé
Adresse
24 rue de l'Héritan
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Claquettes

MJC Flacé 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez découvrir en toute simplicité cette discipline trop méconnue alliant musique et danse. Suivez les pas de Fred Astaire, Ginger Rogers ou encore Gene Kelly grâce à un enseignement progressif rendant la discipline très abordable dans une ambiance de bonne humeur.

Prêt de chaussures sur place.

Animé par Sébastien LAVIGNE, enseignant de danse depuis plus de 25 ans dans de nombreuses disciplines, ancien compétiteur international en danse sportive, créateur de spectacles.   .

MJC Flacé 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Claquettes

L’événement Claquettes Mâcon a été mis à jour le 2026-07-30 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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