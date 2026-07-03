Claude Monet et le Neuvième arrondissement Bibliothèque Drouot Paris

Informations pratiques

À travers la figure de Claude Monet, cette conférence propose de porter un regard original sur l’histoire du 9ᵉ arrondissement de Paris. Loin d’une approche strictement artistique, il s’agira d’explorer les liens entre le célèbre peintre et ce quartier en pleine transformation au XIXᵉ siècle.

Quels lieux fréquentait Monet dans le 9ᵉ arrondissement ? Quel rôle ce quartier, alors en plein essor, a‑t‑il joué dans sa trajectoire et dans la naissance de l’impressionnisme ? Entre cafés, théâtres, galeries et réseaux d’artistes, cette rencontre permettra de découvrir un Paris foisonnant, où se croisent création artistique, vie culturelle et bouleversements urbains.

Une manière vivante et accessible de redécouvrir à la fois Claude Monet… et l’histoire d’un quartier emblématique de la capitale.

Cette conférence sera menée par Michel Güet, guide conférencier.

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Dans le Paris en pleine effervescence du XIXᵉ siècle, le 9ᵉ arrondissement devient un lieu clé de rencontres et de création pour les artistes, dont Claude Monet.

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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