CLAUDIA SOLAL & BENJAMIN MOUSSAY, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

Informations pratiques

CLAUDIA SOLAL & BENJAMIN MOUSSAY Mardi 12 janvier 2027, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-12T20:30:00+01:00 – 2027-01-12T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-12T20:30:00+01:00 – 2027-01-12T21:30:00+01:00

Entre jazz, pop et trip-hop, le miraculeux duo propose un répertoire au magnétisme irrésistible ! Depuis deux décennies, Claudia Solal et Benjamin Moussay ont créé un univers singulier dans lequel il fait bon les retrouver.

Punk Moon ne déroge pas à la règle. Entre confidences et engagements, les textes ciselés en anglais par la chanteuse, à la profondeur bouleversante, sont sublimés par un riche travail sur les textures sonores. Cette recherche est aussi une des marques de fabrique de Benjamin Moussay, dont le jeu est tout aussi subtil et délicat au piano qu’aux synthétiseurs modulaires. La musique de ce duo sans leader exhale une étrangeté qui nous fait chavirer dans un monde parallèle. Et nous met en apesanteur, tout simplement.

https://www.youtube.com/watch?v=I1EqwUkeTYY

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4063 »}] [{« data »: {« author »: « JAZZDOR », « cache_age »: 86400, « description »: « Claudia Solal et Benjamin Moussay reviennent avec un programme flambant neuf, « Punk Moon », quatriu00e8me volet de leur collaboration, plus de 20 ans apru00e8s leurs du00e9buts en duo, apru00e8s « Porridge Days » et « Butter in my brain » (qualifiu00e9 de chef-du2019u0153uvre dans Le Monde, 4 F Tu00e9lu00e9rama, nommu00e9 en 2018 aux Victoires du Jazz 2018), sans oublier « Room Service » (avec le quartet Spoonbox).nEnregistru00e9 au Studio Sextan en novembre 2023, lu2019album sort en mars 2025 sur le label Jazzdor series (en vente sur jazzdorseries.bandcamp.com)nPour ce ru00e9pertoire entiu00e8rement original, Claudia a u00e9crit en langue anglaise dix textes aux titres u00e9vocateurs (« Slow war », « Tomorrow I sleep », « Battle dress », « Punk moon »u2026). Lu2019ensemble donne lieu u00e0 des pop songs orchestrales, lunaires et chimu00e9riques, une musique en orbite… nDes chansons du2019art et du2019essai pour une musique libre, sans frontiu00e8res.nu2014nChansons composu00e9es et arrangu00e9es par Claudia Solal & Benjamin Moussay nParoles de Claudia SolalnEnregistrement du 29 novembre au 1er du00e9cembre 2023, mixage et mastering, hiver et printemps 2024 au Studio Sextan, Malakoff par Arthur GouretnnJAZZDOR SERIESnProduction : Claudia Solal, Benjamin Moussay, Jazzdor avec la complicitu00e9 amicale du studio SextannProducteur exu00e9cutif : Philippe OchemnDistribuu00e9 par L’Autre DistributionnnImages : nPAUSEnenregistru00e9 et ru00e9alisu00e9 en direct par les u00e9quipes du studio Sextan – PeeWee! et de l’u00e9cole EMCnProduction Vincent Mahey et Benou00eet SourtynRu00e9alisation Matu00e9o FaverjonnDirection technique : Nicolas ServantnRu00e9gie : Vincent Robier du Villars », « type »: « video », « title »: « »Punk Moon » | Claudia Solal & Benjamin Moussay | Jazzdor Series », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/I1EqwUkeTYY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=I1EqwUkeTYY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC2TQIq4vAFhM78e_w4Cf0cQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Après la publication du superbement contemplatif Punk Moon en 2025, c’est sur scène que Claudia Solal et Benjamin Moussay nous donnent rendez-vous.

©Tatiana Chevalier