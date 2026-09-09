Cléo de 5 à 7, Cinéma LUX, Caen
lundi 23 novembre 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Cléo de 5 à 7 Lundi 23 novembre, 09h00 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-23T09:00:00+01:00 – 2026-11-23T10:30:00+01:00
Fin : 2026-11-23T09:00:00+01:00 – 2026-11-23T10:30:00+01:00
Pour l’année universitaire 2026-2027, notre cycle consacré à l’histoire du cinéma s’intéresse aux réalisatrices et à la manière dont leurs oeuvres s’inscrivent dans l’évolution du septième art. Conférence de Cyrielle Vincent après les projections.
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=XZGIC »}]
Cycle uia – Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une analyse médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de chez elle au… Cinéma LUX Cléo de 5 à 7
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Concert Nurse Erica w Ju.le.g There is noise behind the curtain | Déclic Festival Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 9 septembre 2026
- Randonnée rivières et canaux Caen 10 septembre 2026
- Everytime, Cinéma LUX, Caen 11 septembre 2026
- Exposition In the here and now Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen 12 septembre 2026
- JULIE VILLERS THEATRE A L’OUEST Caen 12 septembre 2026