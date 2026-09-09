Cléo de 5 à 7, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Cléo de 5 à 7 Lundi 23 novembre, 09h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T09:00:00+01:00 – 2026-11-23T10:30:00+01:00

Fin : 2026-11-23T09:00:00+01:00 – 2026-11-23T10:30:00+01:00

Pour l’année universitaire 2026-2027, notre cycle consacré à l’histoire du cinéma s’intéresse aux réalisatrices et à la manière dont leurs oeuvres s’inscrivent dans l’évolution du septième art. Conférence de Cyrielle Vincent après les projections.

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.cinemalux.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=XZGIC »}]

Cycle uia – Cléo, belle et chanteuse, attend les résultats d’une analyse médicale. De la superstition à la peur, de la rue de Rivoli au Café de Dôme, de la coquetterie à l’angoisse, de chez elle au… Cinéma LUX Cléo de 5 à 7