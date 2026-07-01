CLEOPHENE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

CLEOPHENE Mardi 2 février 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

Lorsqu’un roi meurt et qu’il est père de jumeaux, lequel des deux héritiers est l’aîné et doit prendre sa place ?

Le roi Nicanor, initialement annoncé mort, est retrouvé prisonnier des Parthes, et amoureux de leur princesse Rodogune. Ivre de jalousie et de pouvoir, Cléophène, son épouse, sombre dans une tyrannie sans limites, n’hésitant pas à utiliser ses deux fils jumeaux tous deux héritiers du trône pour arriver à ses fins.

Tragédie de Corneille que l’auteur considérait comme l’une de ses meilleures pièces, Rodogune est un drame familial de l’amour et de la haine qui décrit avec noirceur les mécanismes de la vengeance, de la jalousie et de la soif de pouvoir. Corneille déploie ici une machinerie dramatique redoutable qui fait s’enchaîner rebondissements et péripéties avec un coup de théâtre final qui fit dire à Stendhal : « Rodogune ? Shakespeare n’a rien écrit de plus beau. »

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4071 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

D’Après Rodogune de Pierre Corneille

Crédit photo Arnaud Bertereau