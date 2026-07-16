Clichy Comedy Club, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Clichy Comedy Club Samedi 9 janvier 2027, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T20:30:00+01:00 – 2027-01-09T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-09T20:30:00+01:00 – 2027-01-09T22:00:00+01:00

Sélectionnés avec la complicité de Jessie Varin et de La Nouvelle Seine, six humoristes aux univers bien affirmés se succèdent sur scène. Entre anecdotes du quotidien, observations mordantes, autodérision et regards décalés sur notre époque, chacun impose son style et son rythme.

Une soirée conviviale pour découvrir celles et ceux qui font aujourd’hui vibrer les scènes de stand-up parisiennes.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Six humoristes sélectionnés avec Jessie Varin et La Nouvelle Seine se succèdent sur scène. Une soirée conviviale pour découvrir les nouvelles voix du stand-up parisien.

Ville de Clichy