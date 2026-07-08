Clichy Comedy Club Conservatoire Léo Delibes Clichy
samedi 9 janvier 2027 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Sélectionnés avec la complicité de Jessie Varin et de
La Nouvelle Seine, six humoristes aux univers bien affirmés se succèdent sur
scène. Entre anecdotes du quotidien, observations mordantes, autodérision et
regards décalés sur notre époque, chacun impose son style et son rythme.
Une soirée conviviale pour découvrir celles et ceux
qui font aujourd’hui vibrer les scènes de stand-up parisiennes.
Sélectionnés avec la complicité de Jessie Varin et de La Nouvelle Seine, six humoristes aux univers bien affirmés se succèdent sur scène. Entre anecdotes du quotidien, observations mordantes, autodérision et regards décalés sur notre époque, chacun impose son style et son rythme.
Le samedi 09 janvier 2027
de 20h30 à 23h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-09T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-10T00:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-09T20:30:00+02:00_2027-01-09T23:00:00+02:00
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5638&lng=1
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