Clichy Comedy Club Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Sélectionnés avec la complicité de Jessie Varin et de

La Nouvelle Seine, six humoristes aux univers bien affirmés se succèdent sur

scène. Entre anecdotes du quotidien, observations mordantes, autodérision et

regards décalés sur notre époque, chacun impose son style et son rythme.

Une soirée conviviale pour découvrir celles et ceux

qui font aujourd’hui vibrer les scènes de stand-up parisiennes.

Sélectionnés avec la complicité de Jessie Varin et de La Nouvelle Seine, six humoristes aux univers bien affirmés se succèdent sur scène. Entre anecdotes du quotidien, observations mordantes, autodérision et regards décalés sur notre époque, chacun impose son style et son rythme.

Le samedi 09 janvier 2027

de 20h30 à 23h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-09T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-10T00:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-09T20:30:00+02:00_2027-01-09T23:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5638&lng=1



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