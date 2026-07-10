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CLIMAX Le Nouveau Théâtre Châtellerault

mardi 6 octobre 2026 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

CLIMAX Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

CLIMAX

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 21:45:00

Date(s) :
2026-10-06

Dans le cadre de la mise à jour de son plan climat, Grand Châtellerault vous invite à découvrir **Climax**, un spectacle de la Compagnie Zygomatic.
Avec humour, créativité et fraîcheur, Climax propose une réflexion accessible à tous sur les grands enjeux du changement climatique. Un spectacle aussi **drôle** que **percutant**, qui invite chacun à porter un regard nouveau sur notre rapport au vivant, aux ressources et à notre avenir commun.
Un moment à partager en famille ou entre amis, pour rire, réfléchir … et échanger
[[https://youtu.be/XQB4HyHRy8c?si=Ez3ISnDKturnAg_n]](https://youtu.be/XQB4HyHRy8c?si=Ez3ISnDKturnAg_n%5D)   .

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 90  developpement.durable@grand-chatellerault.fr

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English : CLIMAX

L’événement CLIMAX Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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