CLIMAX Le Nouveau Théâtre Châtellerault
mardi 6 octobre 2026 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
CLIMAX
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 20:30:00
fin : 2026-10-06 21:45:00
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre de la mise à jour de son plan climat, Grand Châtellerault vous invite à découvrir **Climax**, un spectacle de la Compagnie Zygomatic.
Avec humour, créativité et fraîcheur, Climax propose une réflexion accessible à tous sur les grands enjeux du changement climatique. Un spectacle aussi **drôle** que **percutant**, qui invite chacun à porter un regard nouveau sur notre rapport au vivant, aux ressources et à notre avenir commun.
Un moment à partager en famille ou entre amis, pour rire, réfléchir … et échanger
[[https://youtu.be/XQB4HyHRy8c?si=Ez3ISnDKturnAg_n]](https://youtu.be/XQB4HyHRy8c?si=Ez3ISnDKturnAg_n%5D) .
Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 90 developpement.durable@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CLIMAX
L’événement CLIMAX Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Atelier d’artiste Cuivres Ho Naturel Cuivres Ho Naturel Châtellerault 15 juillet 2026
- Le vieux Châtellerault en famille Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault 15 juillet 2026
- Visite thématique La Renaissance à Châtellerault Place Ste Catherine Châtellerault Châtellerault 15 juillet 2026
- Pirates des Cara’Bib / Autour de l’univers de Christian Voltz Lac de Châtellerault Châtellerault 15 juillet 2026
- Éveil musical pour les tout-petits La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 15 juillet 2026