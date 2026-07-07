Close up Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Limoges

Close up Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 20:00:00

fin : 2026-12-03 21:00:00

Date(s) :

2026-12-03

Danse.

Pièce pour 6 danseur.euses et 5 musiciennes.

Prélude à 19h15 présentation de la pièce par l’équipe.

Projection à l’issue de la représentation Fragments par Noé Soulier.

Danse et mélodies de Bach jouées en direct, sublimées par une installation vidéo en temps réel .

Les compositions de Bach jouées par l’ensemble baroque Il Convito au traverso, violon, viole de gambe, violoncelle et clavecin se construisent hors de tout développement narratif en laissant place aux couleurs émotionnelles. La musique, qui regorge de fulgurances rythmiques inspire les danseurs dont les gestes résultent d’improvisations.

Durée 1h .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Close up Opéra de Limoges

L’événement Close up Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole