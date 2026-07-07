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Concerts d’été de la Ruchidée Gare de l’Est La Ruchidée Limoges

jeudi 6 août 2026 · La Ruchidée · Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Gare de l’Est La Ruchidée Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Ruchidée
Adresse
16 Rue de la Croix Rouge
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Concerts d’été de la Ruchidée Gare de l’Est

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Les mois de Juillet & d’Août, La Ruchidée ouvre le jardin à un concert chaque jeudi soir. Un rendez-vous hebdomadaire joyeux et ensoleillé tout l’été.
Il n’y a pas qu’a Amsterdam qu’on sait jouer de la musique klezmer. Trois musiciens ont formé Gare de l’Est pour faire danser sur le répertoire de musique des balkans, tsigane et klezmer, mesure asymétrique ou à s’y méprendre, grimpez à bord de la lokomotiv rythmique et mélodique de ces trois hommes hors pair.
Accès réservé aux adhérents (adhésion à prix libre valable pour l’année civile). Buvette & petite restauration sur place. Concert au chapeau. Espèces et chèques uniquement.   .

La Ruchidée 16 Rue de la Croix Rouge Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   laruchidee@gmail.com

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English : Concerts d’été de la Ruchidée Gare de l’Est

L’événement Concerts d’été de la Ruchidée Gare de l’Est Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole

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