Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde Rue Bistour Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde

Rue Bistour Centre ville + Collégiale + jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

9h30 Animations de rue centre ville à Romans

10h30 concert des groupes à la collégiale Saint Barnard. Gratuit

18h Spectacle de clôture avec tous les groupes

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Rue Bistour Centre ville + Collégiale + jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52

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English :

9:30am: Street entertainment in Romans town center

10:30 a.m.: Band concert at the Saint Barnard collegiate church. Free

6pm: Closing show with all groups

L’événement Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme