Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde Rue Bistour Romans-sur-Isère
Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde Rue Bistour Romans-sur-Isère dimanche 5 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde
Rue Bistour Centre ville + Collégiale + jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
9h30 Animations de rue centre ville à Romans
10h30 concert des groupes à la collégiale Saint Barnard. Gratuit
18h Spectacle de clôture avec tous les groupes
.
Rue Bistour Centre ville + Collégiale + jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 30 52
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English :
9:30am: Street entertainment in Romans town center
10:30 a.m.: Band concert at the Saint Barnard collegiate church. Free
6pm: Closing show with all groups
L’événement Cloture du Festival Culture et Tradition du Monde Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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