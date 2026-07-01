CLOVIS NICOLAS TRIO, Centre culturel René Char, Digne-les-Bains

Informations pratiques

CLOVIS NICOLAS TRIO Vendredi 19 février 2027, 20h30 Centre culturel René Char Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 20 à 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-19T20:30:00+01:00 – 2027-02-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-19T20:30:00+01:00 – 2027-02-19T22:00:00+01:00

Blues in Blueprint

Originaire de Digne-les-Bains, Clovis Nicolas est aujourd’hui l’un des contrebassistes les plus recherchés de la scène jazz internationale. Après des débuts remarqués à Marseille puis à Paris aux côtés notamment de Baptiste Trotignon et des frères Belmondo, il s’installe à New York, où il vit depuis plus de vingt ans. Formé à la prestigieuse Juilliard School, il y développe une carrière auprès de grandes figures du jazz telles que Brad Mehldau, Kenny Washington, Sullivan Fortner ou Dee Dee Bridgewater.

Leader et compositeur, Clovis Nicolas développe une musique personnelle, portée par un son de contrebasse singulier. Son dernier album, Blues in Blueprint (Sunnyside Records), propose une relecture du blues à travers l’histoire du jazz, entre héritage et modernité, dans une esthétique à la fois exigeante et accessible.

Pour ce concert, Clovis Nicolas réunit un trio acoustique en compagnie de Bojan Z, pianiste majeur de la scène européenne, double lauréat des Victoires du Jazz et reconnu pour son univers singulier mêlant influences balkaniques et jazz.

Un concert placé sous le signe du partage, entre swing, émotion et liberté.

“Geste sûr, maintien élégant, Clovis Nicolas arpente la contrebasse comme on respire” Le Monde

« Un de nos héros de la contrebasse » Telerama

Clovis Nicolas [contrebasse]

Bojan Z [piano]

Francesco Ciniglio [batterie]

www.clovisnicolas.com

Billetterie en ligne

Vidéo

Centre culturel René Char 45, Avenue du 8 mai 1945, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 30 87 10 http://www.centreculturelrenechar.fr https://www.facebook.com/ccrc.digne [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 30 87 10 »}, {« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}] [{« link »: « http://www.clovisnicolas.com »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Clovis Nicolas », « cache_age »: 86400, « description »: « #blues #jazz #centralpark nBlues in Blueprint is Clovis Nicolas’s fifth album for Sunnyside Records, recorded in New York with Larry Goldings on acoustic piano and Carl Allen on drums. Rooted in swing and interaction, the trio explores different approaches to blues forms from Duke Ellington to Ornette Coleman, with each track offering a new perspective on the blues as a living, evolving language.nnYou can order or listen to the album here:nWebsite (best ud83dude42): https://clovisnicolas.com/music/nnBandcamp: https://clovisnicolas.bandcamp.com/album/blues-in-blueprintnnApple Music: https://music.apple.com/us/album/blues-in-blueprint-feat-larry-goldings-carl-allen/1874109855nnSpotify: https://open.spotify.com/album/7qMKZ7DoeDeaITAgrka2jS?si=ijPfLmaDTK6Jz9sOWJe2Nw », « type »: « video », « title »: « CLOVIS NICOLAS « BLUES IN BLUEPRINT » (Album Teaser) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SsVqcc-Q9Zk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SsVqcc-Q9Zk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXPKEg1F78ComibFHrmfG-Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=SsVqcc-Q9Zk »}]

Un concert placé sous le signe du partage, entre swing, émotion et liberté.

Shervin Lainez