Clownférence Nuancier clown Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Clownférence Nuancier clown

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Vendredi 2027-03-30 19:00:00

fin : 2027-03-31 20:10:00

Date(s) :

2027-03-30 2027-03-31

“Viens, on démonte un clown pour voir comment c’est fait dedans !”

Nuancier clown est une clownférence proposition de lecture démonstration à travers une exposition théoricopratique, une fouille au corps, une archéologie au scalpel et au marteau-piqueur. Un exposé sur, dans et par le clown fait en public par une seule personne multivoque pour servir de base à une étude en commun. Une tentative de revenir sur quatre cent soixante-cinq années de clown, le faire marcher sur un fil de l’Histoire et le laisser se réfléchir dans son époque.

Bref, un voyage dans une joyeuse farandole de la mascarade pour tenter d’éclairer la figure du clown dans ses stéréotypes, son omniprésence et ses ambivalences.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

Come on, let’s take a clown apart to see what’s inside!

“Clown Color Chart” is a “clownference”: a demonstration of interpretive approaches through a theoretical-practical exhibition, a body search, and an archaeology conducted with a scalpel and a jackhammer. An exhibition about, within, and by the clown, performed in public by a single multifaceted individual to serve as the foundation for a collective study. An attempt to revisit four hundred sixty-five years of the clown, to make him walk a tightrope through history, and to let him reflect on his own era.

In short, a journey through a joyful farandole of masquerade, seeking to shed light on the figure of the clown—his stereotypes, his omnipresence, and his ambivalences.

Online ticket sales.

L’événement Clownférence Nuancier clown Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY