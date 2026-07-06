Club Créa – rentrée 2026 Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.

Vous avez des idées : contactez-nous dac-bibliofab@paris.fr

Septembre

Petit déjeuner de rentrée au Bibliofab à 10h30 le samedi 12 septembre !

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Gravure sur Tetra pak®

À l’aide de briques de lait et d’un machine à pâte, venez pratiquer la gravure !

SAMEDI 19 SEPTEMBRE : Journées européennes du Patrimoine à 16h exceptionnellement

À la manière du designer Bruno Munari, créez votre propre livre surprenant.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : Chatbot – démonstration

Venez découvrir comment utiliser le Chabot local du Biblibiofab et comprendre comment l’IA fonctionne !

Octobre

SAMEDI 3 OCTOBRE : Le Tataki Zomé sur Tote bag

Venez découvrir cette technique japonaise qui permet d’imprimer des motifs sur du papier ou du tissu à partir de vrais végétaux.

SAMEDI 10 Octobre : Découpe végétale à la laser

Venez tester des matériaux insolites avec la découpeuse laser : feuilles végétales, feuille de riz ou vélin.

NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE : Bambu Day

Venez découvrir l’imprimante 3D Multicouleurs au Bibliofab de la médiathèque et réaliser …

SAMEDI 14 NOVEMBRE : Atelier d’écriture

Sur le thème Femmes et féminité en lien avec le festival Monte le son.

SAMEDI 21 NOVEMBRE : Jaspage

Venez (re)découvrir la technique du jaspage ou comment customiser vos romans préférés.

SAMEDI 28 NOVEMBRE : 3D et JDR

Réalisation de figurines, dés ou pions pour vos jeux de rôle grâce à l’imprimante 3D.

DECEMBRE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE :Fête du Bibliofab

Venez présenter vos plus belles réalisations ou mieux proposez un atelier, une démo aux autres !

Goûter participatif

SAMEDI 12 DÉCEMBRE : L’atelier du Père Noël

Préparez vos cadeaux : tricot, cartes de vœux, badges, mini livres …

Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.

Du samedi 12 septembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-12-12T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire

