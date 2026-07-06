Club Créa – rentrée 2026 Médiathèque Marguerite Duras Paris
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Marguerite Duras · Paris
Informations pratiques
Ateliers intergénérationnels sur inscription : 01.55.25.49.10 ou mediatheque.marguerite-duras@paris.fr
Samedis – 15h – à partir de 10 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. La plupart des machines du Bibliofab, qui peuvent être utilisées lors d’un Club Créa, s’utilisent grâce à un logiciel dédié.
Vous avez des idées : contactez-nous dac-bibliofab@paris.fr
Septembre
Petit déjeuner de rentrée au Bibliofab à 10h30 le samedi 12 septembre !
SAMEDI 12 SEPTEMBRE : Gravure sur Tetra pak®
À l’aide de briques de lait et d’un machine à pâte, venez pratiquer la gravure !
SAMEDI 19 SEPTEMBRE : Journées européennes du Patrimoine à 16h exceptionnellement
À la manière du designer Bruno Munari, créez votre propre livre surprenant.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE : Chatbot – démonstration
Venez découvrir comment utiliser le Chabot local du Biblibiofab et comprendre comment l’IA fonctionne !
Octobre
SAMEDI 3 OCTOBRE : Le Tataki Zomé sur Tote bag
Venez découvrir cette technique japonaise qui permet d’imprimer des motifs sur du papier ou du tissu à partir de vrais végétaux.
SAMEDI 10 Octobre : Découpe végétale à la laser
Venez tester des matériaux insolites avec la découpeuse laser : feuilles végétales, feuille de riz ou vélin.
NOVEMBRE
SAMEDI 7 NOVEMBRE : Bambu Day
Venez découvrir l’imprimante 3D Multicouleurs au Bibliofab de la médiathèque et réaliser …
SAMEDI 14 NOVEMBRE : Atelier d’écriture
Sur le thème Femmes et féminité en lien avec le festival Monte le son.
SAMEDI 21 NOVEMBRE : Jaspage
Venez (re)découvrir la technique du jaspage ou comment customiser vos romans préférés.
SAMEDI 28 NOVEMBRE : 3D et JDR
Réalisation de figurines, dés ou pions pour vos jeux de rôle grâce à l’imprimante 3D.
DECEMBRE
SAMEDI 5 DÉCEMBRE :Fête du Bibliofab
Venez présenter vos plus belles réalisations ou mieux proposez un atelier, une démo aux autres !
Goûter participatif
SAMEDI 12 DÉCEMBRE : L’atelier du Père Noël
Préparez vos cadeaux : tricot, cartes de vœux, badges, mini livres …
Les Clubs Créa permettent de découvrir de nombreuses thématiques et pratiques.
Du samedi 12 septembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
samedi
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-12T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T18:00:00+02:00;2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T18:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00;2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T18:00:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T18:00:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T18:00:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T18:00:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T18:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
Afficher la carte du lieu Médiathèque Marguerite Duras et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026