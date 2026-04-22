Club curieux (visite-atelier 6/10 ans) Lafayette Anticipations Paris

À l’occasion de l’exposition de Diego Marcon, la Fondation se transforme en cinéma ! Découvrez l’univers fascinant de l’artiste et explorez les coulisses de ses films avant de participer à un débat d’idées pour les jeunes esprits.

En partant du mythe de l’allégorie de la caverne de Platon, petit·es et grand·es sont invité·es à réfléchir sur la vérité des images qui nous entourent au quotidien.

Devenez des défricheur·ses d’images et des chercheur·ses de vérité… prêt·es à sortir de la caverne !

Une visite animée par Hiyon Yoo, philosophe praticienne.

* réservez un billet par participant·e, les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte.

Et si le monde que nous habitons n’était finalement qu’un grand cinéma ?

Le mercredi 10 juin 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 27 mai 2026

de 15h00 à 16h30

Le jeudi 23 avril 2026

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 15h00 à 16h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T15:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/club-curieux-visite-atelier-610-ans



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