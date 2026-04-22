Club curieux (visite-atelier 6/10 ans) Lafayette Anticipations Paris
Club curieux (visite-atelier 6/10 ans) Lafayette Anticipations Paris mercredi 22 avril 2026.
À l’occasion de l’exposition de Diego Marcon, la Fondation se transforme en cinéma ! Découvrez l’univers fascinant de l’artiste et explorez les coulisses de ses films avant de participer à un débat d’idées pour les jeunes esprits.
En partant du mythe de l’allégorie de la caverne de Platon, petit·es et grand·es sont invité·es à réfléchir sur la vérité des images qui nous entourent au quotidien.
Devenez des défricheur·ses d’images et des chercheur·ses de vérité… prêt·es à sortir de la caverne !
Une visite animée par Hiyon Yoo, philosophe praticienne.
* réservez un billet par participant·e, les enfants doivent être accompagnés d’un·e adulte.
Et si le monde que nous habitons n’était finalement qu’un grand cinéma ?
Le mercredi 10 juin 2026
de 15h00 à 16h30
Le mercredi 27 mai 2026
de 15h00 à 16h30
Le jeudi 23 avril 2026
de 15h00 à 16h30
Le mercredi 22 avril 2026
de 15h00 à 16h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-22T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T15:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T16:30:00+02:00;2026-06-10T15:00:00+02:00_2026-06-10T16:30:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/club-curieux-visite-atelier-610-ans
Afficher la carte du lieu Lafayette Anticipations et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Le Courageux Combat d’Alfred Nakache, nageur rescapé d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris 22 avril 2026
- Faites-le vous-même ! Un atelier de façonnage pour se (re)lier à soi. Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 13e (MVAC13) Paris 22 avril 2026
- Journée de la Terre – What’s in My Clothes Maison des Autres Modes Paris 22 avril 2026
- Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Satragne Centre de PMI Alban Satragne PARIS 22 avril 2026
- Mon premier atelier santé environnement au centre de PMI Caillebotte Centre de PMI Caillebotte PARIS 22 avril 2026