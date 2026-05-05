Club de lecture ados Médiathèque intercommunale Montélimar

Montélimar

Club de lecture ados

Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:15:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un moment d’échange et de découvertes autour des lectures coups de cœur des ados.

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Médiathèque intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

An opportunity to exchange ideas and discover new reading material.

L’événement Club de lecture ados Montélimar a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération