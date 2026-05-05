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Club de lecture BFM Aurence Limoges

Club de lecture BFM Aurence Limoges

Club de lecture BFM Aurence Limoges samedi 23 mai 2026.

Lieu : BFM Aurence

Adresse : 29 Rue Marcel Vardelle

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Limoges

Club de lecture

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Un moment d’échange et de partage autour de vos coups de cœur cinéma, littérature, séries, expositions, documentaires… !   .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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