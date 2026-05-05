Club de lecture BFM Aurence Limoges

Limoges

Club de lecture

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un moment d’échange et de partage autour de vos coups de cœur cinéma, littérature, séries, expositions, documentaires… ! .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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L’événement Club de lecture Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole