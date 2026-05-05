Club de lecture BFM Landouge Limoges
Club de lecture BFM Landouge Limoges samedi 23 mai 2026.
Limoges
Club de lecture
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Le club de lecture vous propose dans une ambiance conviviale et chaleureuse un moment d’échange et de partage de vos coups de cœur. L’occasion de découvrir de nouveaux horizons. .
BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16
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English : Club de lecture
L’événement Club de lecture Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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