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Club de lecture BFM Landouge Limoges

Club de lecture BFM Landouge Limoges

Club de lecture BFM Landouge Limoges samedi 23 mai 2026.

Lieu : BFM Landouge

Adresse : 5 Rue Jacques Brel

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Limoges

Club de lecture

BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Le club de lecture vous propose dans une ambiance conviviale et chaleureuse un moment d’échange et de partage de vos coups de cœur. L’occasion de découvrir de nouveaux horizons.   .

BFM Landouge 5 Rue Jacques Brel Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 16 

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English : Club de lecture

L’événement Club de lecture Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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