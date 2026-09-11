Club de lecture solidaire avec la bibliothèque Charlotte Delbo La Fabrique de la Solidarité Paris
vendredi 18 septembre 2026 · La Fabrique de la Solidarité · Paris
Informations pratiques
La Fabrique de la Solidarité accueille le club de lecture de la bibliothèque Charlotte Delbo jusqu’à l’été 2027. Une fois par mois, rendez-vous dans la salle Nuages, au 1er étage, pour partager vos lectures et échanger autour des livres dans une ambiance conviviale.
Chacun·e est invité·e à venir parler du livre de son choix, qu’il s’agisse d’un roman, d’un essai, d’une BD ou de toute autre lecture qui vous a plu, ému ou interpellé. Le club est ouvert à toutes et tous, sans obligation de prendre la parole : vous pouvez aussi venir simplement pour écouter, découvrir de nouvelles lectures et rester le temps qu’il vous plaira. Les bibliothécaires de Charlotte Delbo seront au rendez-vous pour animer ce moment d’échange et de partage autour des livres.
Un rendez-vous mensuel, à la Fabrique de la Solidarité, pour échanger, découvrir et faire le plein d’idées de lectures autour des solidarités à Paris !
Le vendredi 27 novembre 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 16 octobre 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T17:30:00+02:00
fin : 2026-11-27T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T14:30:00+02:00_2026-09-18T16:00:00+02:00;2026-10-16T14:30:00+02:00_2026-10-16T16:00:00+02:00;2026-11-27T14:30:00+02:00_2026-11-27T16:00:00+02:00
La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque 75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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