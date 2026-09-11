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Club de lecture solidaire avec la bibliothèque Charlotte Delbo La Fabrique de la Solidarité Paris

vendredi 18 septembre 2026 · La Fabrique de la Solidarité · Paris

Club de lecture solidaire avec la bibliothèque Charlotte Delbo La Fabrique de la Solidarité Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
La Fabrique de la Solidarité
Adresse
8 rue de la Banque
Ville
75002 Paris
Département
Paris

La Fabrique de la Solidarité accueille le club de lecture de la bibliothèque Charlotte Delbo jusqu’à l’été 2027. Une fois par mois, rendez-vous dans la salle Nuages, au 1er étage, pour partager vos lectures et échanger autour des livres dans une ambiance conviviale.

Chacun·e est invité·e à venir parler du livre de son choix, qu’il s’agisse d’un roman, d’un essai, d’une BD ou de toute autre lecture qui vous a plu, ému ou interpellé. Le club est ouvert à toutes et tous, sans obligation de prendre la parole : vous pouvez aussi venir simplement pour écouter, découvrir de nouvelles lectures et rester le temps qu’il vous plaira. Les bibliothécaires de Charlotte Delbo seront au rendez-vous pour animer ce moment d’échange et de partage autour des livres.

Un rendez-vous mensuel, à la Fabrique de la Solidarité, pour échanger, découvrir et faire le plein d’idées de lectures autour des solidarités à Paris !
Le vendredi 27 novembre 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 16 octobre 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T17:30:00+02:00
fin : 2026-11-27T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T14:30:00+02:00_2026-09-18T16:00:00+02:00;2026-10-16T14:30:00+02:00_2026-10-16T16:00:00+02:00;2026-11-27T14:30:00+02:00_2026-11-27T16:00:00+02:00

La Fabrique de la Solidarité 8 rue de la Banque  75002 Le stationnement pour PMR se situe au n°9 de la rue.Paris
Métro -> 3 : Bourse (Paris) (213m)
Bus -> 29 : Mairie du 2ème / Victoires (Paris) (88m)
Vélib -> Mairie du 2ème (42.71m)
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