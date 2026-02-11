Club du Val d’Allier Quad | Randonnées semi-nocturne Mairie Langeac

Club du Val d’Allier Quad | Randonnées semi-nocturne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le club Val D’Allier Quad organise une rando semi-nocturne de 120km au départ de Langeac à 15h et retour à minuit. Tarif à 45€/personne avec repas compris. Véhicules homologués seulement. Infos & inscription au 07 67 76 28 58.

Mairie Club val d’Allier Quad (Association) Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 76 28 58 valdallierquad@gmail.com

English :

The Val D’Allier Quad club is organizing a 120km semi-natural ride, departing from Langeac at 3pm and returning at midnight. Price: ?45/person, including meal. Approved vehicles only. Info & registration on 07 67 76 28 58.

L’événement Club du Val d’Allier Quad | Randonnées semi-nocturne Langeac a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier