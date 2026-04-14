Club écriture, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille
Club écriture, Médiathèque du Vieux-Lille, Lille samedi 23 mai 2026.
Club écriture 23 mai et 20 juin Médiathèque du Vieux-Lille Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:30:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Kimberley propose aux écrivains en herbe ou confirmé de venir échanger sur leur pratiques d’écritures, leurs univers, leurs envies et leurs difficultés.
Un temps d’échange entre passionnés pour veulent faire la littérature de demain, pour discuter ou écrire ensemble.
Médiathèque du Vieux-Lille 25-27 place Louise de Bettignies Lille Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://bm-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 55 75 90 »}]
Pour les ados, un temps d’échange sur leur pratiques d’écritures, leurs univers, leurs envies et leurs difficultés.
BmL
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