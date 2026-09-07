Club lecteurs – Vos coups de cœur en folie, Médiathèque Aimé Césaire, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Club lecteurs – Vos coups de cœur en folie Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Aimé Césaire Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

À l’occasion de Biblis en folie, rejoignez notre Club lecteurs et venez partager un livre qui vous a marqué. Cette année, le fil rouge est… la folie ! Mais à chacun sa folie : le roman que vous aimez à la folie, une histoire complètement loufoque, un personnage extravagant, un univers déjanté, un récit qui vous a rendu dingue de suspense… Toutes les interprétations sont les bienvenues ! Choisissez un livre qui, pour vous, fait écho à cette thématique et venez nous en parler, en toute simplicité.

Médiathèque Aimé Césaire 1 place Jean-Michel Bertrand, Bourg en Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 42 47 20 https://culture.bourgenbresse.fr/bibliotheque/mediatheque-cesaire https://www.facebook.com/mediathequesbourgenbresse

Biblis en folie 2026

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