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Club lecture adultes livres cultes Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains

Club lecture adultes livres cultes Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Lieu : Librairie les cyclamens

Adresse : 33 Rue Jules Jeanneney

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Club lecture adultes livres cultes

Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Nouvelle session de notre club de lecture autour des livres favoris de nos lecteurs et lectrices, des livres à faire circuler et à transmettre. 10 places sur inscription, gratuit.   .

Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 90 08  bonjour@librairielescyclamens.fr

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English :

L’événement Club lecture adultes livres cultes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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