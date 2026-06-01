Club lecture adultes livres cultes Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Club lecture adultes livres cultes

Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Nouvelle session de notre club de lecture autour des livres favoris de nos lecteurs et lectrices, des livres à faire circuler et à transmettre. 10 places sur inscription, gratuit. .

Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 90 08 bonjour@librairielescyclamens.fr

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English :

L’événement Club lecture adultes livres cultes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)