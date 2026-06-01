Club lecture adultes livres cultes Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains
Club lecture adultes livres cultes Librairie les cyclamens Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.
Luxeuil-les-Bains
Club lecture adultes livres cultes
Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Nouvelle session de notre club de lecture autour des livres favoris de nos lecteurs et lectrices, des livres à faire circuler et à transmettre. 10 places sur inscription, gratuit. .
Librairie les cyclamens 33 Rue Jules Jeanneney Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 94 90 08 bonjour@librairielescyclamens.fr
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English :
L’événement Club lecture adultes livres cultes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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