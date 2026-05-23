Voyage sonore avec Eva, Sonothérapeute Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Voyage sonore avec Eva, Sonothérapeute

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-25

Offrez-vous une parenthèse de détente et de bien-être grâce à une expérience sonore immersive animée par Eva, Sonothérapeute.

Places limitées uniquement sur inscription 03.84.40.56.55 03.84.40.38.97.

Règlement à la réservation. À partir de 16 ans.

Au programme relaxation profonde du corps, libération des charges émotionnelles et moment de reconnexion grâce aux sons et vibrations des bols de cristal, tambour chamanique, gong, carillon… .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

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English : Voyage sonore avec Eva, Sonothérapeute

L’événement Voyage sonore avec Eva, Sonothérapeute Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD