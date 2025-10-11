Club lecture jeunesse : Tatoulu Bibliothèque Assia Djebar Paris
Club lecture jeunesse : Tatoulu Bibliothèque Assia Djebar Paris samedi 11 octobre 2025.
Viens partager tes coups de cœur les samedis :
- 11 octobre
- 15 novembre
- 13 décembre
- 10 janvier
- 14 février
- 14 mars
- 11 avril
- 09 mai
- 13 juin
Tu aimes lire et tu as envie de partager tes coups de cœur : romans, mangas, bd… ? Tu as envie de découvrir de nouvelles séries, de nouveaux héros ? Le club lecture t’attend !
Les samedis à 14h30
gratuit Public enfants. A partir de 7 ans.
Bibliothèque Assia Djebar 1 rue Reynaldo Hahn 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-assia-djebar-19114 +33184821950 bibliotheque.assia-djebar@paris.fr https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis https://www.facebook.com/BibAssiaDjebarParis