Club lecture, Médiathèque Des Jardins De La Culture, Riom

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Des Jardins De La Culture · Riom

Informations pratiques

Club lecture Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Des Jardins De La Culture Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

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