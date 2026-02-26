Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 2 mai, 14h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Vous adorez passer des heures à lire en dévorant vos mangas préférés ? Ou bien vous espérez découvrir de nouvelles séries passionnantes ?

Plongez dans l’univers fascinant et singulier du manga en rejoignant le Club Manga de la bibliothèque Bordeaux-Lac.

Sur inscription à partir de 11 ans, auprès des bibliothécaires.

Prochain rendez-vous le samedi 2 mai à 14h30.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Partage et découverte autour des mangas Mangas Adolescents

© Bibliothèques de Bordeaux