Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux
Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux samedi 2 mai 2026.
Club Manga à la bibliothèque Bordeaux-Lac Samedi 2 mai, 14h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00
Vous adorez passer des heures à lire en dévorant vos mangas préférés ? Ou bien vous espérez découvrir de nouvelles séries passionnantes ?
Plongez dans l’univers fascinant et singulier du manga en rejoignant le Club Manga de la bibliothèque Bordeaux-Lac.
Sur inscription à partir de 11 ans, auprès des bibliothécaires.
Prochain rendez-vous le samedi 2 mai à 14h30.
Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Partage et découverte autour des mangas Mangas Adolescents
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