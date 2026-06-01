« CLUB MEHDI » par Zakary Bairi Jeudi 15 octobre, 21h00 Le Cratère, théâtre éphémère à la Prairie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T21:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T21:00:00+02:00 – 2026-10-15T22:00:00+02:00

A travers un karaoké participatif et performé, Zakary Bairi propose une traversée de nos imaginaires transculturels et coloniaux.

En mêlant chansons populaires parodiées et musiques oubliées ressuscitées, poèmes et diatribes, culture admise ou sacrifiée, il nous invite à nous questionner sur nos fantasmes et nos manquements. Si l’orchestre est vide, alors il faudra le composer ensemble !

Le Cratère, théâtre éphémère à la Prairie 310 Quai de la Brigade du Languedoc, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie https://lecratere.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]

A travers un karaoké participatif et performé, Zakary Bairi propose une traversée de nos imaginaires transculturels et coloniaux.

© CLUB MEHDI