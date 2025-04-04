Club nature adulte déconstruire nos idées reçues sur les animaux Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire

Club nature adulte déconstruire nos idées reçues sur les animaux

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09 20:00:00

Date(s) :

2026-06-09

L’effraie porte malheur, le putois sent mauvais, la chauve-souris se prend dans les cheveux…

À travers les âges, les animaux ont fait l’objet de nombreuses peurs mal fondées à leur grand préjudice.

Venez rétablir la vérité à leur sujet !

Cette animation s’adresse à un public adulte. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Club nature adulte déconstruire nos idées reçues sur les animaux

L’événement Club nature adulte déconstruire nos idées reçues sur les animaux Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)