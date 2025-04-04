Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.

Pouilly-sur-Loire

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes

17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Sous l’eau se cache tout un monde méconnu des petits et des grands. Accompagnez vos tout-petits dans cette toute-grande découverte.

Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille. .

17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes

L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)