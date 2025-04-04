UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire mardi 7 juillet 2026.

Adresse
17 Quai Jules Pabiot
Ville
58150 Pouilly-sur-Loire
Département
Nièvre
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Pouilly-sur-Loire

Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes

17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 11:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Sous l’eau se cache tout un monde méconnu des petits et des grands. Accompagnez vos tout-petits dans cette toute-grande découverte.

Pendant les Aventures des Tout-petits, nous vous proposons une série d’activités nature adaptées aux plus jeunes (moins de 6 ans). Les grands frères et grandes sœurs sont bien sûr les bienvenu(e)s pour partager un moment nature en famille.   .

17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes

L’événement Les Aventures des Tout-petits matinée pour les moins de 6 ans spéciale De l’eau et des p’tites bêtes Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)