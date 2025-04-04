Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Petites bêtes de l’eau Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire mercredi 8 juillet 2026.

Pouilly-sur-Loire

Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Petites bêtes de l’eau

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie de découvrir la nature en s’amusant ? Cette journée est faite pour lui ! Mercredi 8 juillet, les enfants partiront à la découverte des petites bêtes qui peuplent nos rivières et de leurs particularités étonnantes et amusantes. .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Petites bêtes de l’eau

L’événement Les Aventuriers du Milieu de Loire journée nature pour les 6-12 ans, spéciale Petites bêtes de l’eau Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)